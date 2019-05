Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Jugendlicher Radfahrer fuhr nach Verkehrsunfall davon - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Freitagabend (17.05.2019) kam es auf der Bonner Straße in Bad Godesberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Radfahrer möglicherweise verletzt wurde.

Der Junge fuhr gegen 19:30 Uhr von der Laufenbergstraße kommend auf dem Radweg der Bonner Straße in Richtung Weißenburgstraße. In Höhe einer Hauseinfahrt kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts vom Radweg ab und fuhr auf die B9. Dort stieß sein Rad mit dem in entgegenkommenden Opel Corsa einer 44-jährigen Frau zusammen. Der Junge sprang zuvor ab. Nach einem kurzen Gespräch mit der Autofahrerin entfernte er sich in Richtung Norden vom Unfallort, ohne zuvor Angaben zu seiner Person gemacht zu haben. Unklar ist, ob er bei dem Geschehen verletzt wurde. Am Auto der 44-Jährigen entstand Sachschaden. Der Jugendliche wird nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben: Etwa 13-14 Jahre alt - schwarzes Haar - beginnender Bartwuchs - sprach akzentfrei deutsch - führte weißes Kinderrad.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten sich unter 0228 15-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell