Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Drei Männer nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Montagabend (06.05.2019) für zwei 19-Jährige und einen 29-Jährigen. Die drei Männer hatten gegen 16:00 Uhr Bekleidungsartikel im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Kaufhaus an der Bonner Remigiusstraße entwendet, wurden dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt.

Zeitgleich alarmierte Beamte der Wache GABI nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest und übergaben das Diebesgut wieder an das Personal. Die Männer wurden zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen aufnahm. Die Maßnahmen gegen sie dauern derzeit noch an.

