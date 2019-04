Polizei Bonn

POL-BN: Unfallflucht in Bornheim: Zwei geparkte Auto auf Parkplatz beschädigt

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Einen Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 25.04.2019 in Bornheim. In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13 Uhr wurden gleich zwei geparkte Autos auf einem Parkplatz, der sich an der Bonn-Brühler-Straße hinter einer Apotheke befindet, beschädigt. Als die Fahrzeugbesitzer zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, stellten sie die Beschädigungen an ihren Autos fest. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Daher bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen. Anrufe nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0228 / 150 entgegen.

