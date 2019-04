Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Einbruchsversuche und ein vollendeter Einbruch in Bad Godesberg - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Für den Zeitraum Mittwoch (24.04.2019) bis Donnerstag (25.04.2019) registrierte die Polizei mehrere Einbruchsdelikte im Stadtbezirk Bad Godesberg: In den Abendstunden des 24.04.2019 versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Welfenstraße aufzubrechen, scheiterten jedoch an der guten Einbruchssicherung.

Am 25.04.2019 verschaffte sich ein bislang Unbekannter um 03:45 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Jahnallee, verließ diese jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute.

Ebenfalls auf der Jahnallee brachen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 24.04.2019, gegen 23:45 Uhr, und dem 25.04.2019, gegen 08:00 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten die Räume nach möglichen Wertsachen, entwendeten Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte und flüchteten anschließend unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Bonner Polizei berät Interessierte außerdem kostenlos. Die nächste Gruppenberatung zum Schutz vor Einbrechern findet am Montag, 29.04.2019, im Polizeipräsidium Bonn statt. Informationen erhalten Interessierte unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder über E-Mail: KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de.

