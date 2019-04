Polizei Bonn

POL-BN: Freitag, 26.04.2019: Verkehrsbehinderungen rund um den Nordfriedhof

Mehrere hundert Personen werden zu einer Beisetzung erwartet

Bonn (ots)

Am Freitagnachmittag, 26.04.2019, wird es rund um den Bonner Nordfriedhof zu Verkehrsbeeinträchtigen kommen. Die Zufahrten und Parkplätze werden voraussichtlich auslastet sein. Mehrere hundert Personen werden um 15 Uhr zu einer Trauerfeier und anschließender Beisetzung auf dem Friedhof erwartet. Die Trauergäste werden nach bisherigen Erkenntnissen voraussichtlich ab 13.30 Uhr in Gruppen mit Motorrädern und Autos anfahren. Ein Großteil der Fahrzeuge wird im Bereich der Hans-Herter-Straße, der Straße In den Dauen sowie den angrenzenden Straßen abgestellt werden. Auch bei der Abfahrt der Trauergäste wird es vermutlich zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen kommen. Die Polizei wird vor Ort sein. Autofahrern wird empfohlen, den Nahbereich zu umfahren.

