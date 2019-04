Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 31-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Mittwoch (24.04.2019) für einen 31-jährigen Mann. Er hatte gegen 11:10 Uhr versucht, hochwertiges Parfüm aus einem Bonner Kaufhaus an der Poststraße zu stehlen. Eine alarmierte Streife der Wache GABI stellte bei der Kontrolle fest, dass der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist und nahm ihn vorläufig fest. Er wurde in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

