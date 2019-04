Polizei Bonn

POL-BN: Nach Traktorunfall in Bornheim-Roisdorf: Fahrer verstarb an Unfallfolgen

Bonn (ots)

Der 82-jährige Mann, der am 18.04.2019, bei einem Verkehrsunfall in Bornheim-Roisdorf von seinem Traktor erfasst wurde, ist tot. Er verstarb am Donnerstagabend an den schweren Verletzungen, die er sich zugezogen hatte.

