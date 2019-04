Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Wachtberg-Arzdorf - Auto erfasste Reh und schleuderte in den Straßengraben

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 14.04.2019 kam es auf der Landstraße 267 zu einem Wildunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden: Gegen 23:00 Uhr war der 27-jährige Fahrer mit seinem Kleinwagen auf der L 267 aus Villip kommend in Richtung Arzdorf unterwegs, als plötzlich ein Reh quer über die Fahrbahn lief. Obwohl der Fahrer noch ein Ausweichmanöver versuchte, erfasste der das Tier, schleuderte dann in den linksseitigen Straßengraben und kam dort mit seinem Wagen auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 27-Jährige und sein 18jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfallgeschehen Verletzungen zu. Nach erfolgter rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Krankenhausambulanz eingeliefert. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle - der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde von der Polizei informiert. Der stark beschädigte Wagen wurde mit einem Abschleppwagen geborgen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

