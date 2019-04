Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Geldbörse bei Straßenraub erbeutet

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagabend (09.04.2019) einen 74-jährigen Mann auf der Prinz-Albert-Straße beraubt haben.

Nach bisherigen Ermittlungen näherte der Tatverdächtige sich gegen 19:15 Uhr dem Mann von hinten, schubste ihn und zog seine Geldbörse aus der Jackentasche. Der Geschädigte geriet aus der Balance, konnte aber einen Sturz verhindern. Der Tatverdächtige, der aufgrund des schnellen Tathergangs nur als junger Mann beschrieben werden konnte, lief in Richtung Innenstadt davon.

Die Tat wurde am späten Abend bei einer Polizeiwache angezeigt. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer das Geschehen beobachtet hat, wem zur Tatzeit eine verdächtige Person in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

