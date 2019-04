Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Ippendorf - Einbrecher entwendete hochwertiges E-Bike und wurde von Geschädigter überrascht

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 09.04.2019 kam es auf dem Fasanenweg in Bonn-Ippendorf zu einem Einbruch in eine Souterrainwohnung: Gegen 15:00 Uhr betrat der Unbekannte das Hausgrundstück - nach der Spurenlage verschaffte er sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Eingangstüre Zugang in die Räume der Wohnung, aus der er ein hochwertiges E-Bike entwendete. Als er das Haus mit seiner Beute verließ, kehrte die Geschädigte zurück, erkannte sofort ihr Bike und lief dem Unbekannten hinterher. Ein weiterer Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, nahm die Verfolgung des Unbekannten mit seinem Fahrrad auf. Der Dieb legte daraufhin das E-Bike in einer nahegelegenen Seitenstraße ab und flüchtete dann unerkannt vom Ort des Geschehens - Beschreibungsmerkmale liegen derzeit keine vor. An dem E-Bike, an dem eine entsprechende Spurensicherung erfolgte, entstand kein Schaden. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

