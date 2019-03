Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Verdacht des Überweisungsbetruges - Polizei fahndet mit Foto nach zwei Männern

Bonn (ots)

Die Polizei Bonn bittet um Hinweise zu mutmaßlichen Betrügern, die mit gefälschten Überweisungsträgern Einzahlungen auf ein Bankkonto veranlasst haben sollen.

Die zwei bislang unbekannten Männer stehen im Verdacht, am 21.12.2018 gegen 12:45 Uhr in zwei Fällen jeweils 500,- Euro des betrügerisch transferierten Geldes abgehoben zu haben. Außerdem kauften sie am selben Tag für rund 500,- Euro Kosmetikartikel in einem Geschäft auf der Bonner Sternstraße. Hierbei wurden sie von Überwachungskameras aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos der Unbekannten. Wer die Männer kennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 beim Kriminalkommissariat 24 zu melden.

