Polizei Bonn

POL-BN: Polizeinotruf 110 gewählt: Anruf einer Zeugin führte zu Festnahmen

Zwei Männer sollen Kleintransporter in Alfter aufgebrochen haben

Bonn (ots)

Polizeinotruf 110 gewählt: Anruf einer Zeugin führte zu Festnahmen / Zwei Männer sollen Kleintransporter in Alfter aufgebrochen haben. Der Anruf einer aufmerksamen Zeugin führte in der Nacht zu Montag, 11. Februar 2019, in Alfter-Gielsdorf zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Autoknackern. Sie waren der Frau gegen 00:30 Uhr auf der Kirchgasse aufgefallen, als sie sich an einem geparkten Kleintransporter zu schaffen machten. Die Zeugin wählte den Polizeinotruf 110 und gab den Beamten der Einsatzleitstelle neben Personenbeschreibungen auch Hinweise auf einen Pkw, mit dem die Verdächtigen davon gefahren waren. Der kam nicht weit, noch auf der Kirchgassen stoppte eine alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf das Auto. In dem Wagen befanden sich zwei Männer im Alter von 24 und 34 Jahren. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten diverse Aufbruchswerkzeuge sicher. Festgestellt wurde zudem, dass an dem geparkten Transporter ein Türschloss aufgebrochen worden war. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

