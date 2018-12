POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendieb in Haft

Bonn (ots) - In Untersuchungshaft befindet sich seit Samstag ein 25-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll am Freitagabend (30.11.2018) in einem Geschäft auf der Bonner Poststraße Bekleidung im Wert von rund 160,- Euro gestohlen haben.

Gegen 19:00 Uhr war er von Mitarbeitern des Geschäftes bei dem Diebstahl überrascht worden. Die Überprüfung des Verdächtigen durch Beamte der Wache GABI ergab, dass er keinen festen Wohnsitz hat. Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Am Samstag erließ der zuständige Eildienstrichter Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

