POL-BN: Königswinter: 82-Jährige geriet unter eigenes Fahrzeug - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bonn (ots) - Schwer verletzt wurde eine 82-jährige Frau am Dienstagvormittag (20.11.2018) gegen 10:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Königswinterer Ortsteil Sandscheid. Die Seniorin hatte nach derzeitigem Sachstand vergessen, bei ihrem Fahrzeug die Feststell- bzw. die Handbremse zu betätigen. Als das auf einem von der Straße An der Dohlenhecke abgehenden Feldweg stehende Fahrzeug in Rollen geriet, versuchte die Frau noch den Pkw anzuhalten. Im weiteren Verlauf geriet sie unter das Fahrzeug und der Geländewagen überrollte das linke Bein der Frau. Eine Zeugin, die durch lautes Schreien auf die Frau aufmerksam wurde, verständigte den Notruf. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zu der Unfallörtlichkeit geflogen und versorgte die Frau vor Ort. Die 82-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

