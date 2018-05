Bonn (ots) - Kurzfristiger Termin: Presseeinladung: Freitag, 4. Mai, 10.30 Uhr

Baugenehmigung für ersten Bauabschnitt liegt vor / Neue Polizeiwache von Bad Godesberg zieht auf ehemaliges Haribo-Gelände

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Bonner HAFA-UNTERNEHMENSGRUPPE hat 2016 das ehemalige Haribo-Gelände an der Friesdorfer Straße in Bad Godesberg gekauft. Jetzt liegt die Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt vor und damit beginnen die vorbereitenden Baumaßnahmen, über die wir Sie informieren wollen. So wird auch die neue Polizeiwache in Bad Godesberg auf dem Gelände errichtet.

Aus diesem Anlass laden wir Sie zu einem Pressegespräch ein:

Wer: Herr Andreas Thamm, Sprecher der HAFAUNTERNEHMENSGRUPPE Frau Ursula Brohl-Sowa, Polizeipräsidentin der Bonner Polizei sowie Frau Hillevi Burmester, stellv. Bezirksbürgermeisterin Bad Godesberg Frau Victoria Appelbe, Leiterin Wirtschaftsförderung Bonn (angefragt)

werden über das Projekt und seinen Änderungen gegenüber der Planung 2016 berichten.

Wo: Gelände HAFA Gelände Friesdorfer Straße / Gegenüber der Feuerwehr Einfahrt links neben Stolle KG Wann: Freitag, 4. Mai, 10.30 Uhr

Anmeldungen und Rückfragen an:

Dipl. Kfm. Michael Forst

Mob +49 (0)172 8584604

Tel +49 (0)228 91254840

Fax +49 (0)228 9148295

hafa@europressedienst.com

