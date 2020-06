Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 30.06.20 Vegetationsbrand am Blauen See

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, 30.06.20, 08:59 Uhr Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Waldbrand am Baulof alarmiert. Ein Passant führte die Feuerwehr zu einem unwegsamen Waldstück nahe der Naturbühne "Blauer See". Dort hatten ca. 250 m² Unterholz gebrannt, einige Bäume waren ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Zunächst wurden einige Glutnester abgelöscht, anschließend wurde der gesamte Hang über ein C-Rohr bewässert. Hierzu wurde eine Wasserentnahmestelle am Blauen See eingerichtet. Als Ursache ist fahrlässiger Umgang mit Feuer sehr wahrscheinlich. Direkt neben der Brandstelle befand sich ein als Treffpunkt hergerichteter Platz. Die Polizei hat eine Anzeige gegen Unbekannt gefertigt. Mindestens ein Baum wird durch die zuständige Forstbehörde gefällt. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr des Löschzugs Mitte sowie Tanklöschfahrzeuge der Standorte Lintorf und Breitscheid.

