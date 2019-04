Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwerer LKW-Unfall auf der Autobahn A 3

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen, BAB 52 Fahrtrichtung Düsseldorf, 09.04.2019, 15:27 Uhr

Nahezu ungebremst ist ein Lastwagen auf den Sattelauflieger eines auf dem Standstreifen stehenden Lastwagens aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass das gesamte Führerhaus zerstört wurde. Der Fahrer des LKW wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr, die mit Einheiten aus Ratingen-Mitte und Lintorf die technischen Rettungsmaßnahmen durchführte, konnte den Fahrer schnell aus seinem Führerhaus befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Aufgrund der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber aus Duisburg angefordert, der den Patienten in das Berufsgenossenschaftliche Krankenhaus Duisburg transportierte. Die Unfallstelle erstreckte sich auf eine Länge von ca. 100 m.

Die Autobahn musste während der Rettungsmaßnahmen auf eine Spur reduziert und bei der Landung des Rettungshubschraubers in Fahrtrichtung Düsseldorf komplett gesperrt werden. Hierdurch gab es auf den Autobahnen rund um Ratingen sowie auch auf den Straßen in Ratingen lange Staus.

