Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verschiedene Einsätze Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen West, Weimarer Str. Böschungsbrand 30.03.2019, 16:44 Uhr

Aus noch ungeklärte Ursache brannte die Grünanlage einer Böschung direkt an einer Tiefgarage. Wegen der Rauchentwicklung hatten die Anrufer vermutet, dass es in der Tiefgarage selbst brennen würde. Die Feuerwehr hatte jedoch den Brand schnell mit einem C-Rohr unter Kontrolle. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Ratingen Tiefenbroich, Harkortstraße, Brandmeldeanlage, 30.03.2019, 22:39 Uhr

Durch die automatische Alarmierung einer Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer Produktionshalle einer Großbäckerei gerufen. In einer Backstraße stoppte eine Fördereinrichtung, so dass das Brot in der Backstraße zu lange im Ofen verblieb und anbrannte. Der Rauch löste daraufhin die Brandmeldeanlage aus. Das Brot konnte durch die Mitarbeiter der Firma manuell weitertransportiert werden. Ein eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig.

Ratingen Süd, Lochnerstraße, Wohnungsbrand, 31.03.2019, 07:05 Uhr

Nachbarn hatten den Alarmton eines Rauchwarnmelders im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gehört und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die Feuerwehr baute einen Löschangriff auf, aber noch bevor die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam aufbrechen mussten, öffnete die Besitzerin der Wohnung ihre Wohnungseingangstür. Durch eine Hörbeeinträchtigung konnte die Besitzerin der Wohnung den Alarmton des Rauchwarnmelders nicht hören. Auf dem Herd der Wohnung schmorte Essen, das den Brandrauch verursacht hatte. Die Feuerwehr musste lediglich die Wohnung zwangsbelüften. Die Feuerwehr empfiehlt Bürgerinnen und Bürger mit einer Hörbeeinträchtigung, die Rauchwarnmeldern mit einem Hörgeschädigtenmodul zu erweitern. Dieses Modul kann bei einem Alarm intensive Lichtblitze abgeben oder aber ein Vibrationskissen beispielsweise im Schlafzimmer aktivieren. Die Fachmärkte, bei denen Rauchwarnmelder zu erwerben sind, können hier beratend helfen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Joachim Herbrand

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: joachim.herbrand@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell