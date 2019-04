Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Willkommen bei der Feuerwehr Ratingen - Neue Brandmeisteranwärter vereidigt!

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen, Voisweg, 08:00 Uhr, 01.04.19

Kein Aprilscherz, sondern super Nachrichten! Am heutigen Morgen konnte der Leiter der Feuerwehr Ratingen, René Schubert, vier neue Kollegen begrüßen. Ab Morgen für beginnt für die jungen Brandschützer die Ausbildung an der Feuerwehrschule in Düsseldorf. In den nächsten Monaten lernen sie alles, was sie zukünftig im Einsatz brauchen werden. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst steht auf dem Lehrplan.

Um überhaupt so weit zu kommen, mussten die vier jungen Männer einen sportlichen Einstellungstest, einen umfangreiche ärztliche Untersuchung, einen schriftlichen Test und ein Auswahlgespräch über sich ergehen lassen. Der nächste Einstellungstest ist übrigens am 14.5.19. Interessenten sollten sich schnellstens bewerben.

Ihren Eid leisteten die vier neuen Kollegen im Beisein von Bettina Gnau vom Personalamt Ratingen, Ralf Hodi, Sachgebietsleiter Personal und Jan Neumann, der für die Aus- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Herzlich Willkommen im Team und viel Erfolg bei Eurer Ausbildung! (J. Neumann)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Jan Neumann

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102-55037905

E-Mail: jan-hendrik.neumann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell