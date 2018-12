FW Ratingen: Abschlussmeldung zum Rettungsdiensteinsatz Schulzentrum Ratingen West

Ratingen (ots) - Ratingen, Schulzentrum-West, Erfurter Str. 15:05 Uhr Der Einsatz am Schulzentrum Ratingen West und dem Angerbad ist abgeschlossen. Durch die Kräfte des Rettungsdienstes wurden insgesamt 38 Schüler und drei Lehrer bzw. Begleitpersonen untersucht. Bei 24 Kindern waren Werte für Kohlenmonoxid (CO) im Blut nachweisbar und es zeigten sich körperliche Symptome wie Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen. Aus Sicherheitsgründen lies der Notarzt zehn der jungen Patienten daher in die Druckkammerabteilung des Universitätsklinikum Düsseldorf einliefern. Das Atemgift Kohlenmonoxid (CO) lässt sich unter Druck aus dem Blut lösen und kann dann abgeatmet werden. Weitere 14 Kinder wurden in die Kinderklinik in Düsseldorf-Kaiserswerth transportiert. Bei keinem der Kinder besteht Lebensgefahr. Alle anderen untersuchten Kinder wurden über die Schule der Obhut ihrer Eltern übergeben.

Bei dem betroffenen Bus handelt es sich nicht um das gleiche Fahrzeug wie in der vergangenen Woche. Die Ursache für die erneute Kohlenmonoxidvergiftung wird derzeit noch von der Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie mehrere Rettungswagen, Notärzte und Sonderfahrzeuge aus Ratingen und den umliegenden Städten, sowie der Leitende Notarzt des Kreises Mettmann.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Markus Meyer

Telefon: 02102 / 550 - 37777

E-Mail: Markus.meyer@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell