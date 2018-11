FW Ratingen: Größerer Feuerwehreinsatz nach Verdacht auf CO-Vergiftung

Ratingen (ots) - Ratingen, 11:19 Uhr, 29.11.18

Um 11:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu dem Lintorfer Schulzentrum an der Duisburger Straße alarmiert. Mehrere Schüler klagten über Unwohlsein. Bei den Untersuchungen durch den Rettungsdienst wurden Vergiftungserscheinungen durch Kohlenmonoxid (CO) festgestellt. Fünf Kinder wurden mit erhöhten CO-Werten im Blut in die Druckkammer des Universitätskrankenhauses Düsseldorf gebracht. Mit Hilfe der Druckkammer wird das Kohlenmonoxid aus dem Blut gelöst. Drei weitere Kinder wurden ebenfalls mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Derzeit werden noch Schüler im Lintorfer Schulzentrum vom Rettungsdienst untersucht.

Nach einem ersten Verdacht könnte ein Defekt an einem Bus, mit dem die Schüler transportiert wurden, die mögliche Ursache ist. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.

Daraufhin wurden alle Schüler ermittelt, die in dieser Zeit mit dem Bus transportiert wurden und durch den Rettungsdienst untersucht.

Weiterhin wurde festgestellt, dass weitere Kinder im Schulzentrum West an der Erfurter Straße betroffen sein könnten. Einheiten des Rettungsdienstes und ein Führungsdienst der Feuerwehr fuhren daraufhin diese zweite Einsatzstelle an und untersuchten hier die Kinder. Im Schulzentrum West konnten keine weiteren Patienten gefunden werden.

Die Eltern der betroffenen Schüler werden durch die Schulleitung informiert.

Eine weitere Pressemeldung erfolgt nach Beendigung des Einsatzes.

