FW Ratingen: Erneuter Großeinsatz des Rettungsdienstes am Schulzentrum Ratingen West

Ratingen (ots) - Um 12:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zum Schulzentrum Ratingen West alarmiert. Wie bereits am vergangenen Donnerstag klagten mehrere Schüler über Unwohlsein nach dem Transport mit einem Schulbus. Bei den Untersuchungen durch den Rettungsdienst wurden auch dieses Mal bei einer größeren Anzahl von Kindern Vergiftungserscheinungen durch Kohlenmonoxid (CO) festgestellt. 25 Kinder wurden mit erhöhten CO-Werten im Blut in umliegende Krankenhäuser sowie die Druckkammer des Universitätskrankenhauses Düsseldorf gebracht. Mit Hilfe der Druckkammer wird das Kohlenmonoxid aus dem Blut gelöst. Elf weitere Kinder und eine Lehrkraft die ebenfalls mit dem betreffenden Bus transportiert wurden, wurden im Angerbad vom Rettungsdienst untersucht. Hierbei konnten glücklicherweise keine erhöhten CO-Werte festgestellt werden, sodass weitere rettungsdienstliche Maßnahmen nicht erforderlich waren. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind derzeit noch am Schulzentrum-West und am Angerbad im Einsatz. Die Eltern der betroffenen Schüler werden durch die Schulleitung informiert. Eine weitere Pressemeldung erfolgt nach Beendigung des Einsatzes.

