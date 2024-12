Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Präventionsangebot der Bundespolizei und der Polizei zum Thema "Taschendiebstähle" am Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Am Freitag, 6. Dezember 2024, werden die Bundespolizei in Hannover und die Polizei Hannover an einem gemeinsamen Infostand im Hauptbahnhof Hannover über das Thema Taschendiebstahl aufklären. Von 10:00 bis 18:00 Uhr erhalten Interessierte wertvolle Tipps, wie sie sich im Alltag vor Taschendieben schützen können. Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen diese das dichte Gedränge auf Weihnachtsmärkten, in Einkaufsstraßen und das erhöhte Reiseaufkommen an Bahnhöfen, und schlagen zu. Mit Tricks und Ablenkungsmanövern verschaffen sie sich Zugriff auf Geldbörsen und Wertsachen. Und so bleiben Taschendiebstähle eine der häufigsten Straftaten im öffentlichen Raum.

"Aufklärung ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit", betonen Silke Gottschalk, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Hannover und Detlef Lenger, Beauftragter für Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Hannover. Sie sind überzeugt: "Wenn Bürgerinnen und Bürger wissen, welche Gefahren drohen, können sie vieles selbst verhindern. Die Täterinnen und Täter nutzen oft die Unachtsamkeit der Geschädigten aus. Durch einfache Verhaltensänderungen, wie die Wertsachen immer möglichst körpernah und verschlossen zu tragen, können viele Diebstähle verhindert werden."

Die Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Hannover spielt dabei eine zentrale Rolle. "Wir wollen, dass die Menschen sicher durch die Vorweihnachtszeit kommen - und ein bisschen Bewusstsein für die eigenen Wertsachen kann dabei einen großen Unterschied machen. Gemeinsam mit der Bundespolizei Hannover gelingt es, die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich über diese Gefahren aufzuklären", sagt Silke Gottschalk.

Die Polizei empfiehlt, sich an die folgenden Präventionshinweise zu halten, wenn man sich im vorweihnachtlichen Gedränge in der Innenstadt aufhält:

- Wertsachen sicher verstauen - Aufmerksam bleiben - Ablenkungen vermeiden - Misstrauisch bei Hilfsangeboten sein (scheinbar zufälliges ansprechen) - Vorsicht beim Bezahlen (PIN verdeckt eingeben / Bargeldmengen diskret einstecken) - Tasche niemals unbeaufsichtigt lassen - Keine Wertgegenstände in offenen Taschen - Keine offenen Rucksäcke, Hosen - oder Jackentaschen mit Wertgegenständen

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Informationsstand wird sich im linken Bereich der Eingangshalle, direkt vor dem Informationscenter der DB befinden.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

und

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/01Tipps-zur-Vorbeugung/Tipps-zur-Vorbeugung_node.html

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei in Hannover und der Polizei Hannover.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell