Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Ehrliche Finderin bringt Geldbörse mit knapp 300 Euro zurück

Hannover (ots)

Gestern Vormittag fand eine aufmerksame 29-Jährige im Stadtgebiet Hannover eine Geldbörse. Darin enthalten waren nebst EC- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumenten auch knapp 300 Euro. Die junge Kenianerin, die in Hannover wohnt, brachte ihr Fundstück umgehend zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Der 62-jährige Besitzer konnte schnell ausfindig gemacht werden. Noch am selben Tag erschien er auf der Wache und erhielt seinen Verlust gänzlich zurück. Der Mann aus Oberbayern, der beruflich in Hannover ist, war sichtlich erfreut über den Fund und die Rückgabe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell