Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Schwarzfahrer schlägt und bespuckt Polizisten

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht mussten Bundespolizisten einen wohnsitzlosen Schwarzfahrer (25) am Hauptbahnhof aus einer S-Bahn holen. Der Mann (2,43 Promille) hatte weder Fahrschein noch Geld und stellte sich schlafend. Er wurde sofort aggressiv, wollte die Bahn nicht verlassen und griff die Beamten an.

Schließlich wurde der Mann gefesselt und zwangsweise zur Wache gebracht. Dabei beleidigte und bespuckte er die Beamten permanent. Bis zum Eintreffen der Amtsärztin wurde ihm eine Spuckhaube aufgesetzt. Nachdem der 25-Jährige sich wieder beruhigt hatte, konnte er die Wache verlassen.

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands, Beleidigung und Leistungserschleichung wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Telefon: 0511 123848-1030 o. Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell