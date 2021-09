Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Festnahme am Hamburg Airport: Betrüger muss über 2.700 Euro zahlen

Hamburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr kam ein 24-jähriger Deutscher aus Istanbul am Hamburger Flughafen an. Er stellte sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und übergab den Beamten der Bundespolizei seinen Reisepass. Diese überprüften seine Daten im Fahndungssystem. Dabei stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Betruges zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu entrichten. Bisher zahlte er davon jedoch erst 120 Euro, sodass nun 2.580 Euro fällig waren. Alternativ hätte der Mann für 86 Tage ins Gefängnis gehen müssen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 131 Euro. Da sich der Mann momentan in einer Ausbildung befindet, konnte er so viel Geld nicht selbst aufbringen. Er führte mehrere Telefonate und konnte schlussendlich einen Freund erreichen, der zum Flughafen kam und ihm Geld lieh. So konnten die 2.711 Euro letztlich doch gezahlt werden und der Mann erleichtert weiterreisen.

