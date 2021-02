Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Berufswunsch Bundespolizist - Telefonische Einstellungsberatung am Samstag

Weser-Ems Region (ots)

Aufgrund der Corona-Pandemie ist momentan keine persönliche Berufsberatung zu Ausbildung und Studium bei der Bundespolizei möglich. Daher bietet die Einstellungsberatung in Bunde am Samstag, den 6. Februar 2021, eine Alternative an.

Zwischen 10 bis 14 Uhr informiert Einstellungsberater Michael Huxsohl am Telefon über die Anforderungen, Chancen und Perspektiven bei der Bundespolizei.

Interessierte aus dem Raum Weser-Ems rufen ihn gerne am Samstag unter 04953/91990-40 an. Er freut sich auf jedes telefonische Beratungsgespräch.

Wichtiger Hinweis: Wer sich bis zum 28.02.2021 bewirbt, hat die Chance noch dieses Jahr am 01.09.2021 anzufangen.

Ausführliche Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen und zur Bewerbung gibt es auch im Internet auf www.komm-zur-bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell