Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Intercity muss wegen Lastzug Schnellbremsung einleiten

Westoverledingen / LK Leer (ots)

Gestern Mittag kam es an einem Bahnübergang in der Gemeinde Westoverledingen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein Intercity-Zug musste eine Schnellbremsung einleiten um einen Zusammenstoß mit einem Lastzug zu verhindern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei überquerte ein 61-jähriger LKW-Fahrer kurz vor 13 Uhr, offenbar trotz Rotlicht, den mit Halbschranken und Lichtzeichen technisch gesicherten Bahnübergang der Straße "Zu den Höfen I". Dabei beschädigte er einen sich senkenden Schrankenbaum.

Der Triebfahrzeugführer eines aus Richtung Leer (Ostfrl.) kommenden Intercity konnte nur durch Einleitung einer Schnellbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Von den ca. 80 Reisenden im Zug wurde niemand verletzt.

Der Zug wurde nicht beschädigt und setzte seine Fahrt fort. Der beschädigte Schrankenbaum wurde von Technikern der Deutschen Bahn AG ausgetauscht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

