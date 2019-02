Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 78-jähriger Zeuge überführt Handy-Dieb

Oldenburg (Oldb.) (ots)

Ein 78-jähriger couragierter Oldenburger hat in der Nacht zu Donnerstag die Bundespolizei bei der Festnahme eines Handy-Diebes unterstützt. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger hatte den Zustand eines betrunkenen Mannes im Hauptbahnhof Oldenburg ausgenutzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der 28-jährige Slowake gegen 02:05 Uhr die Hilflosigkeit eines in der Bahnhofshalle schlafenden Mannes ausgenutzt und dem stark alkoholisierten 36-jährigen Geschädigten das Handy entwendet.

Zwei aufmerksame Zeugen, ein 25-Jähriger aus Eritrea sowie der 78-jährige Oldenburger, hatten den Diebstahl beobachtet und die Beamten verständigt.

Der zwischenzeitlich flüchtige 28-Jährige aus Oldenburg konnte in Begleitung eines weiteren polizeibekannten 17-Jährigen in der Fußgängerzone, in Höhe des Lefferseck durch die Bundespolizisten gestellt und festgenommen werden.

Zuvor hatte der 78-jährige Zeuge die Beamten kurzerhand im Streifenfahrzeug begleitet und bei der Fahndung nach dem flüchtigen Täter unterstützt. Nachdem die Beamten den Tatverdächtigen mit dem Sachverhalt konfrontiert hatten, gab der polizeibekannte Festgenommene das entwendete Mobiltelefon heraus.

Gegen den Mann lag zudem eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Betruges vor. Gegen den 28-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen eines "Besonders schweren Falls des Diebstahls" eingeleitet.

