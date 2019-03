Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei stellt in Greifswald Täter nach Graffiti-Malereien

Pasewalk/ Greifswald (ots)

In der Nacht vom 27. zum 28. Februar 2019 haben Beamte der Dienstgruppe 2 der Bundespolizeiinspektion Pasewalk in Greifswald einen Graffiti - Maler festnehmen können. Zwei Minuten nach Mitternacht stellten die Beamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Personentunnel am Haltepunkt Greifswald Süd großflächige Schmierereien fest. Die zuvor frisch gestrichenen Wände waren auf einer Gesamtfläche von rund 72 Quadratmetern bemalt. Die Farbe war noch nicht trocken. Kurz vor ihrer Ankunft am Haltepunkt Süd hatten die Beamten eine männliche Person beim Verlassen des Tunnels gesehen, die sich zu Fuß in Richtung Gorzberg entfernte. Die Bundespolizisten nahmen mit Unterstützung einer Streife der Landespolizei die Suche nach der Person auf. Kurze Zeit später konnten sie den Mann zwischen Wohnblöcken stellen. Er hatte sich zuvor durch laute Rufe bemerkbar gemacht. In seinem Rucksack fanden die Beamten vier Farbtuben, in seiner Kleidung einen Malerpinsel. An seinen Händen befanden sich noch schwarze Farbanhaftungen. Gegen den 32-jährigen Greifswalder wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Manina Puck

Telefon: 03973/2047-103 o. Mobil 0172-5110961

Fax: 03973/2047-118

E-Mail: manina.puck@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell