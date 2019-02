Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl/Verhaftete Person war mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Heringsdorf/ Usedom (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05:10 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizeiinspektion Pasewalk in der Ortschaft Heringsdorf (Insel Usedom) ein Radfahrer auf. Auf dem Gepäckträger des Fahrrades befanden sich lose Kabelreste. Zur Herkunft der Kabel konnte der Mann in der anschließenden Kontrolle keine glaubhaften Angaben machen. Bei der Überprüfung seines Fahrrades stellten die Bundespolizisten fest, dass dieses bereits 2015 in Münster gestohlen wurde. Es bestand der Verdacht des Diebstahls. Da gegen den 63-Jährigen auch noch ein aktueller Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stralsund bestand, wurde der Mann vor Ort verhaftet. Der polnische Staatsangehörige sollte wegen eines begangenen Diebstahls eine Geldsumme in Höhe von 390 Euro bezahlen. Da er diese Summe nicht aufbringen konnte, wurde er am Vormittag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 39 Tagen verbüßen muss.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Manina Puck

Telefon: 03973/2047-103 o. Mobil 0172-5110961

Fax: 03973/2047-118

E-Mail: manina.puck@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell