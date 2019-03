Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Kiel

Fehmarn: 8 junge Laufbahnabsolventen/innen verstärken ab sofort die Bundespolizeiinspektion Kiel

Kiel (ots)

Die "Neuen" werden ihre neue Heimat im Fährhafen Puttgarden finden.

Am Freitag, 01.03.2019, herrschte schon eine gewisse Aufregung im "Mutterhaus" der Bundespolizeiinspektion Kiel in Kiel. Seit langen Jahren erhielt die Inspektion erstmals "frische" Laufbahnabsolventen, die zukünftig ihren Dienst als Mitarbeiter/innen bei der Bundespolizeiinspektion Kiel versehen werden.

Die 8 neuen Polizeimeister/innen haben ihre Wunschverwendung erfüllt bekommen, Alle wollten nach Schleswig-Holstein und auf die Insel Fehmarn. Bis auf eine Ausnahme stammen die 19 - 35-jährigen aus Schleswig-Holstein, eine der Polizeimeisterinnen stammt aus Niedersachsen.

Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung, in Anwesenheit des ständigen Vertreters des Präsidenten der BPOLD BBS, Herrn Leitendem Polizeidirektor Willy Kösling, wurden die acht Neuen willkommen geheißen, vereidigt und erhielten einen Ausblick auf ihren Verwendungsbereich. Im Rahmen der Unterstützungseinsätze werden Alle nach und nach auch den gesamten Zuständigkeitsbereich der Inspektion kennenlernen, also auch Kiel, Lübeck und den Bereich bis nach Lauenburg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell