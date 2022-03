Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zugbegleiterin die Zange entrissen und aus Zug geflohen

Bremen (ots)

Nordwestbahn Bremen - Bremerhaven, Bahnhof Osterholz-Scharmbeck, 21.03.2022 / 16:26 Uhr (Flucht im Bf Osterholz-S.)

Ein aggressiver Fahrgast hat einer Zugbegleiterin in einer Nordwestbahn von Bremen Richtung Bremerhaven die Ticketzange aus der Bauchtasche gerissen. Am Montagnachmittag flüchtete er um 16:26 Uhr beim Halt in Osterholz-Scharmbeck aus der Bahn.

Die 27-jährige Zugbegleiterin der NWB 83244, Abfahrt um 16:10 Uhr in Bremen, hatte zuvor das Jugendticket des älter erscheinenden Fahrgastes beanstandet. Als er für die Nachlösung seine Personalien verweigerte, forderte sie ihn auf, in Osterholz den Zug zu verlassen. Daraufhin riss er ihr seinen ungültigen Fahrschein aus der Hand und griff dann in ihre Bauchtasche. Die Kontrollzange fiel auf den Boden. Als sich im selben Moment die Türen öffneten, trat er nach der Zange und diese fiel auf den Bahnsteig. Dann riss er sich los, als ihn ein couragierter Fahrgast festhalten wollte und flüchtete mit der Zange aus dem Bahnhof.

Der ca. 25 - 27-jährige Dieb soll schwarze und bis zu den Ohren reichende kurze Haare haben. Er trug nur ein helles kurzärmeliges Shirt und eine Jeans zu Sportschuhen. Der Unbekannte wurde als südeuropäisch aussehend beschrieben und sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise zur Identität des Mannes. Der couragierte Fahrgast stieg in Osterholz-Scharmbeck ebenfalls aus und wird gebeten, sich zu als Zeuge zu melden: Telefon 0421/16299-777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell