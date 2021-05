Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Steinwurf in Frontscheibe von Lokomotive

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Bahnhof Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg), 15.05.2021 / 03:08 Uhr

Unbekannte Täter haben die Lokomotive eines Güterzuges im Bahnhof Neu Wulmstorf mit einem Stein beworfen. Die Frontscheibe wurde beschädigt, aber nicht durchschlagen. Der Lokführer wurde nicht verletzt.

Der Güterzug 53547 war am Sonnabend um 03:08 Uhr auf der Fahrt von Harburg Richtung Buxtehude. In Höhe des Parkhauses am Bahnhof Neu Wulmstorf bemerkte der 42-jährige Lokführer drei verdächtige Männer im Alter von 20 - 24 Jahren, die für den Bewurf verantwortlich sein könnten.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell