BPOL-HB: Jugendliche Schwarzfahrer in ICE auf Diebestour unterwegs

ICE Bremen - Hamburg, 09.03.2021 / 15:10 Uhr

Zivilfahnder der Bundespolizei haben drei jugendliche Computerdiebe in der Toilette eines ICE zwischen Bremen und Hamburg in Gewahrsam genommen. Die Nordafrikaner (15, 16, 17 Jahre) sind zuvor im Bremer Hauptbahnhof aufgefallen, als sie sich auf der Suche nach Taschendiebstahlsgelegenheiten hinter einer Dame in die Warteschlange eines Bäckereistandes drängelten, deren Geldbörse in Griffweite erkennbar war.

Gleiches schienen sie beim Einstieg in den ICE 1020 zu versuchen, als sie das Gepäck einer älteren Dame trugen. Dabei kam nichts abhanden, aber dass die Hilfsbereitschaft einem anderen Zweck diente, erwies sich wenig später: Das Trio lief durch mehrere Waggons, geriet im Bordbistro kurz außer Sicht und wurde unmittelbar darauf zusammen aus einem Toilettenraum der 1. Klasse geholt. Es ging jedoch nicht um die gemeinsame Verrichtung der Notdurft, sondern um das Begutachten eines DB-Daten-Tablets, dass sie gerade im Bistro einem Bahnmitarbeiter aus dessen Rucksack gezogen hatten. Dieses stand hinter dem aufgeklappten Toilettendeckel. Außerdem erhielten die Jugendlichen Strafanzeigen wegen fehlender Fahrscheine.

