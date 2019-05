Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Schottersteine auf Bahngleise in Bremerhaven gelegt

Bremen (ots)

05.05.2019, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter haben über mehrere Meter Schottersteine auf zwei Gleise in Bremerhaven gelegt. Sie wurden von einem Güterzug und einer Nordwestbahn überfahren.

Die gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr ereigneten sich am Sonntag gegen 18:00 Uhr auf der Eisenbahnbrücke über der Hamburger Straße, die zum Friedhof Geestemünde führt. Der oder die Täter müssen dazu den Bahndamm hinaufgestiegen sein und befanden sich wegen der hohen Zuggeschwindigkeiten selbst in Lebensgefahr. Es wurden jeweils über 1,5 Meter Schottersteine aufgelegt, die beim Überfahren von 80 Tonnen schweren Lokomotiven zersplittern, rund 100 Meter weit fliegen und somit auch unbeteiligte Passanten gefährden können. Außerdem beschädigten sie Bahnkabel. Bis 19:12 Uhr musste die Strecke gesperrt werden - es verspäteten sich 15 Züge.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise, Telefon 0421 / 162 995

