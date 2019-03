Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Jugendliche beschädigen Bahnsignale in Verden

Bremen (ots)

Bahnstrecke in Höhe des Bürgerparks 06.03.2019 / 17:43 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Verden zwei Jugendliche fotografiert, wie sie sich an Weichen zu schaffen machten und vier Lichtsignale beschädigten. Die Bilder liegen der Polizei Verden und der Bundespolizei vor. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr ereigneten sich am Mittwoch gegen 17:40 Uhr in Höhe des Verdener Bürgerparks. Mit einer orange-weißen Metallstangen beschädigte das Duo Signalleuchten, welche die Weichenstellungen anzeigen. Auch ein Bahnmitarbeiter wurde darauf aufmerksam. Die Jugendlichen flüchteten von den Bahnanlagen in Richtung des nahen Penny-Einkaufsmarktes.

Täterbeschreibungen: Beide Personen trugen Jogginghosen mit drei weißen Streifen.

Person 1: Braune Haare, dunkle Jacke mit Kapuze und hellbraunem Fellkragen unten getragen, Shirt mit schwarzer Kapuze auf dem Kopf, schwarze Schuhe mit hellen Sohlen.

Person 2: Schwarzer Rucksack mit hellgrünen Applikationen, die weißen Streifen seiner Jogginghose laufen unten mit blauen Keilen aus, Shirt mit schwarzer Kapuze auf dem Kopf, dunkle Jacke mit Kapuze ohne Fellbesatz unten getragen, schwarze Schuhe.

Abgesehen davon, dass sich Personen auf Bahnanlagen selbst in Lebensgefahr befinden, sind gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr Straftaten und keine "Streiche". Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421 - 162 995

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bremen

Pressesprecher

Holger Jureczko

Telefon: 0421 16299-604 o. Mobil: 0172 893 8080

E-Mail: holger.jureczko@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell