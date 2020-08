Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann von S-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof erfasst-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nach erstem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde ein Mann (m.31) am 09.08. gegen 04.50 Uhr von einer am Hauptbahnhof in Richtung Station Berliner Tor ausfahrenden S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Der Triebfahrzeugführer der S-Bahn entdeckte den Mann bei Ausfahrt am Gleis 3 liegend und leitete nach eigenen Angaben umgehend eine Schnellbremsung ein. Trotzdem wurde der 31-Jährige aus dem Landkreis Harburg von der S-Bahn erfasst. Der Verunfallte war nicht ansprechbar und erlitt u.a. schwerste Kopfverletzungen. Unter notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Triebfahrzeugführer (m.31) erlitt einen Schock, wurde vor Ort abgelöst und über die Notfallseelsorge der Feuerwehr betreut.

Die Bundespolizei hat zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung einer anderen Person. Die polizeilichen Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt. Diese dauern an und werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg übernommen.

Ich bitte um Verständnis, dass weitere Informationen heute nicht erteilt werden können.

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Telefon: 040/ 309 681 40 o. Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49-53b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell