Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über zwei Promille: Mann randaliert im ICE-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Am 06.08. gegen 19.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen alkoholisierten Mann im Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam.

Zuvor belästigte und beschimpfte der 28-Jährige in einem ICE auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg grundlos Fahrgäste. Der Beschuldigte schrie lautstark herum und soll auf Einrichtungsgegenstände und Türen im Zug eingetreten haben.

Ein Zugbegleiter (m.48) wies den offensichtlich alkoholisierten "Fahrgast" auf sein Fehlverhalten hin. Das quittierte der deutsche Staatsangehörige mit übelsten Beleidigungen. Im weiteren Verlauf ging der sehr aggressive Mann mit einer Bierflasche in der Hand auf den Zugbegleiter in "Schlaghaltung" zu. Der DB-Mitarbeiter begab sich daraufhin schnell in ein Dienstabteil des ICE in Sicherheit.

Nach Ankunft des ICE im Hamburger Hauptbahnhof verließ der Beschuldigte fluchtartig den Zug. Zuvor alarmierte Bundespolizisten konnten den Mann stellen. Der Beschuldigte bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und wurde daraufhin gefesselt dem Bundespolizeirevier zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Auch in der Gewahrsamszelle randalierte der Beschuldigte und trat mehrfach auf ein Fenster und eine Tür ein. Der Mann musste später wieder entlassen werden; entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Telefon: 040/ 309 681 40 o. Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49-53b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell