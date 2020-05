Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Streit gesucht, Zelle gefunden

Auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Veddel suchte ein Mann offensichtlich Streit, u.a. verschüttete er Bier in Richtung der wartenden Fahrgäste und bepöbelte sie. Gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten trat er aggressiv auf, beleidigte und bedrohte sie. Er wurde gefesselt und mit aufgesetzter Spuckschutzhaube dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt. Die weitere Nacht verbrachte er um sich schlagend in der Zelle, mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Am 16.05.2020 gegen 23:30 Uhr befand sich im S-Bahnhof Veddel auf dem Bahnsteig ein 32-jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, der offensichtlich Streit suchte. Er verschüttete Bier in Richtung von wartenden Reisenden und bepöbelte sie. Beamte der Hamburger Bundespolizei sowie der Landespolizei trafen auf dem Bahnsteig ein und sprachen den Mann an. Dieser zeigte sich sehr aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Daraufhin wurde er gefesselt. Dieser Maßnahme versuchte sich der Streitsüchtige durch körperliche Gewalt zu widersetzen.

Zu weiterführenden polizeilichen Maßnahmen wurde er dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt. Während der Fahrt wurde dem Mann, der sich weiterhin den eingesetzten Beamten gegenüber sehr aggressiv verhielt, eine sog. "Spuckschutzhaube" übergestreift, da dieser damit begann, um sich zu spucken.

Nachdem sich der 32-Jährige in keinster Weise beruhigte, wurde er in die Gewahrsamszelle verbracht. Auch hier schlug und trat er um sich.

Ein Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Ein Atemalkoholtest hatte des Weiteren einen Wert von knapp 1,9 Promille ergeben.

Einige Stunden später hatte sich der Mann wieder beruhigt und musste aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung.

