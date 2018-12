BPOL-HH: Reeperbahn: Stark alkoholisierter Mann belästigt Passanten und bedroht DB-Mitarbeiter

Hamburg (ots) - Am 09.12.2018 gegen 00.45 Uhr nahmen Bundespolizisten einen stark alkoholisierten Mann (m.28) in Gewahrsam.

Zuvor rempelte der Mann wiederholt grundlos Passanten am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn an und trat auf eine einfahrende S-Bahn ein. DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter wiesen den eritreischen Staatsangehörigen auf sein Fehlverhalten hin. Daraufhin versuchte der Beschuldigte auf die DB-Mitarbeiter einzuschlagen und drohte die Geschädigten "zu töten".

Angeforderte Bundespolizisten nahmen den äußerst aggressiven Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn gefesselt zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille; ein Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit fest. Der Beschuldigte mit festem Wohnsitz in Hamburg bekam in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet; die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

