BPOLD-H: Bundespolizei vereidigt neue Kolleginnen und Kollegen - 111 ausgebildete Polizisten leisteten den Diensteid

Hannover/Hamburg (ots)

Nach Abschluss ihrer Ausbildung wurden heute insgesamt 111 neue Polizeimeisterinnen und Polizeimeister der Bundespolizeidirektion Hannover zugeordnet und im Rahmen einer Feierstunde vereidigt. An der Feierstunde nahmen in Hannover 38 und in Hamburg 73 neue Kolleginnen und Kollegen teil. Darunter 29 Frauen (23 in Hamburg und 6 in Hannover).

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Dr. Martin Kuhlmann, und der ständige Vertreter des Präsidenten, Leitender Polizeidirektor Thomas Przybyla, beglückwünschten die neuen Beamten an den zwei Veranstaltungsorten in Hannover und Hamburg zur bestandenen Ausbildung.

In ihrer Ansprache führten sie aus, dass in den kommenden Jahren die Bundespolizei von rund 42.500 auf rund 50.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufwächst. Die jetzt vereidigten Beamten begannen 2016 ihre Ausbildung in der Bundespolizei, zu Beginn der Einstellungsoffensive. Schon seinerzeit war die Bewerberlage so gut, dass auf jede Ausbildungsstelle sieben Bewerber kamen. Die 2 ½ jährige Ausbildung zum Polizeimeister wurde in verschiedenen Aus- und Fortbildungszentren bundesweit durchgeführt und nun beendet. Nach dem langen Lernen freuen sich die jungen Kolleginnen und Kollegen darauf, nun endlich das Erlernte "auf die Straße" zu bringen.

Für die Bundespolizeidirektion Hannover mit den rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als feste Säule in der Sicherheitsarchitektur der Bundesländer Hamburg, Niedersachsen und Bremen bedeutet dies nun einen ersten merkbaren Personalzuwachs, der neben der sehr wichtigen Verstärkung auch eine Verjüngung der Dienststellen darstellt.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen kommen fast ausschließlich aus der Region, aber auch vereinzelt aus den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen.

Einige haben ausländische Wurzeln, fünf eine doppelte Staatsangehörigkeit (kroatisch, 2x afghanisch, 2x kasachisch) und insgesamt können -33- eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen. Die Alterspanne reicht von 19 - 39 Jahren.

Mit der Vereidigung leisteten die neuen Polizeimeister und -meisterinnen ihren Diensteid, mit dem sie eine feste Bindung mit dem Polizeiberuf und der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Sie verpflichten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

Die neuen Beamten werden bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg mit -38-, bei der Bundespolizeiinspektion Hamburg mit -20-, bei der Bundespolizeiinspektion Bremen mit -10-, bei der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mit -1-, bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover mit -12-, bei der Bundespolizeiinspektion Hannover mit -10- und bei der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit mit den Dienstorten in Hannover (5) und Hamburg (15) ihren Dienst in den verschiedensten Aufgabenbereichen verrichten.

Noch im September wird die nächste Verstärkung, unter anderem durch Polizeikommissarinnen und - kommissare erwartet. Im Jahr 2020 sind weitere Zuwächse vorgesehen.

