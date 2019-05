Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende zeigen Zivilcourage und beenden Auseinandersetzung

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Dienstagnachmittag gerieten zwei Männer aneinander, nachdem einer der Beiden vermutete sein ihm gestohlenes Fahrrad wiedergefunden zu haben. Aufmerksame Fahrgäste schritten ein und verhinderten Schlimmeres.

Gegen 16 Uhr sprach ein 28-Jähriger einen 19-jährigen Reisenden in der S-Bahn der Linie S7 auf dessen mitgeführtes Fahrrad an. Der 28-jährige Deutsche dachte, dass es sich dabei um sein gestohlenes Rad handele. Der 19-jährige Somalier beschimpfte den Mann daraufhin und schlug ihm beim Ausstieg am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost mehrfach mit seinem Gürtel auf den Oberkörper. Aufmerksame Reisende gingen dazwischen und beruhigten die Situation. Der Geschädigte erlitt durch die Gürtelschläge Rötungen, lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort jedoch ab.

Alarmierte Bundespolizisten leiteten gegen den 19-jährigen Somalier ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Mann auf freien Fuß. Die Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrades ergab, dass es sich bei dem in Rede stehenden Rad nicht um das gestohlene Bike des Deutschen handelte.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell