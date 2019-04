Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Frau springt auf ausfahrenden Zug - Zeugen reagieren vorbildlich

Berlin-Mitte (ots)

Dank des couragierten Einschreitens mehrerer Reisender konnte am Donnerstag ein tragischer Unfall verhindert werden.

Gegen 12:30 Uhr sprang eine Frau während der Ausfahrt eines ICE im Berliner Hauptbahnhof zwischen zwei Wagen auf die Pufferung. Ein Reisender erkannte die Gefahrensituation, rannte neben dem Zug her, griff nach der Frau und zog sie auf den Bahnsteig. Ein Fahrgast im Zug wurde ebenfalls auf die Frau aufmerksam und betätigte die Notbremse, so dass der Zug zum Stehen kam. Die verwirrte Frau rannte daraufhin in den Tunnelbereich Richtung Potsdamer Platz, wo alarmierte Bundespolizisten sie kurz darauf stoppten.

Die 28-jährige Deutsche wurde ärztlich begutachtet und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingewiesen. Durch die polizeilichen Einsatzmaßnahmen kam es zu Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

