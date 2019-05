Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei sucht Zeugen

Lambrecht (ots)

Am 06.05.2019 gegen 10:30 wurde im Bahnhof Lambrecht eine Frau von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Die Personen schlugen und traten mehrfach auf die Frau ein. Die Personen waren mit dunklen Mützen und Jogginghosen bekleidet und flüchteten in Richtung Lambrecht. Die Frau wurde bereits in den Vortagen mehrfach von den Personen angegriffen. Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden (Tel. 0631/34073-0 oder bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de).

Rückfragen bitte an:

___________________________________________________________________

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern |

Öffentlichkeitsarbeit/Controlling

Bahnhofstraße 22 | 67655 Kaiserslautern



Telefon: 0631-34073-1007 | Fax 0631-34073-1199

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell