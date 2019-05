Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizisten retten Fuchs

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Heute Mittag gegen 14 Uhr retteten Bundespolizisten einen kleinen Fuchs aus einem Schacht am Rettungstunnel in Mainz. Bahnreisende informierten die Beamten wegen freilaufender Hunde im Gleisbereich. Auf Höhe der Straße Am Gautor entdeckten die Polizisten dann einen kleinen Fuchs, der fiepte und sich nicht mehr alleine befreien konnte. Mit Hilfe der hinzugerufenen Feuerwehr wurde das hilflose Tier gefangen und dem Tierheim in Mainz übergeben.

Rückfragen bitte an:



Anja Kempf

___________________________________________

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

| Öffentlichkeitsarbeit |

Bahnhofstr. 22 | 67655 Kaiserslautern



Telefon: 0631 34073-1006 | Fax 0631 34073 1199

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell