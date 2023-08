BPOL-TR: Körperverletzung am Bahnhof Nittel - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Trier (ots) - Die Bundespolizei Trier nahm am Mittwoch zwei Straftäter im Stadtgebiet fest. Nachmittags einen 24-jährigen Luxemburger. Wegen Unterschlagung wurde er in 2020 vom Amtsgericht Saarlouis zu einer Geldstrafe von 5.900 Euro verurteilt. Da er diese nicht zahlen konnte, sitzt er nun eine 98-tägige Haftstrafe in der JVA Trier ab. Abends einen 20-jährigen ...

