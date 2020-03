Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 16-jähriger Selbststeller bei der Bundespolizei

Koblenz (ots)

Am Freitagabend erschien ein 16-jähriger Syrer in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz und gab an, aus einem Kinderheim in Bocholt weggelaufen zu sein.

Eine Personalienüberprüfung ergab: der Junge ist aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Bocholt abgängig und von der KPB Borken zur Ingewahrsamnahme - Vermisst - ausgeschrieben.

Nach Rücksprache mit der Jugendhilfe Bocholt und dem Jugendamt Koblenz wurde vereinbart, den Jungen bis zum Morgen im Jugendheim Koblenz-Arenberg unterzubringen. Die weitere Verfahrensweise regeln die Einrichtungen untereinander.

