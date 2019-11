Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Im T-Shirt und mit Kerze nachts von Bundespolizei angetroffen

Gerolstein (ots)

Gerolstein. In der Nacht zum Mittwoch stellte eine Streife des Bundespolizeireviers Prüm einen verwirrten Mann am Bahnhof in Gerolstein fest. Der 50Jährige war, trotz der um den Gefrierpunkt liegenden Temperaturen, nur im T-Shirt unterwegs. Mit einer brennenden Kerze in der rechten Hand trotzte er am Bahnsteig den eisigen Temperaturen. Noch während der Überprüfung seiner Identität äußerte der Mann den Willen auf freiwillige Verbringung zur psychiatrischen Abteilung des örtlichen Krankenhauses. Dem Wunsch wurde von der Streife umgehend entsprochen, so dass die Person, ohne erkennbare kältebedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen, um 00:50 Uhr in die Obhut der Fachklinik übergeben werden konnte.

