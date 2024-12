Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei der Ausreise am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am 05. Dezember 2024 um 06:00 Uhr kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze einen 46-jährigen Marokkaner bei der Ausreise nach Tanger Marokko. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft aus Verden mit einem Haftbefehl sucht. Im Jahr 2022 ist der Mann vom Amtsgericht Diepholz wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Da der Gesuchte durch Zahlung der erforderlichen Geldstrafe die ihm zu erwartende 20-tägige Haftstrafe abwenden konnte, durfte er seine Reise nach Marokko fortsetzen.

